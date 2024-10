Kiedy zobaczymy recenzje Dragon Age: Straż Zasłony? Tom Henderson ujawnił informacje

Wieści o recenzjach Dragon Age: Straż Zasłony nie są jedynymi informacjami o grze jakie usłyszeliśmy w ostatnim czasie. Kilka dni temu informowaliśmy o pojawieniu się w sieci pełnej listy osiągnięć do zdobycia w grze, dzięki czemu poznaliśmy liczbę rozdziałów oraz kilka istotnych elementów rozgrywki. Wcześniej twórcy wypowiedzieli się o całkowitej zmianie pomysłu na projekt - początkowo nowy Dragon Age miał być grą usługową, co nie spodobało się fanom. Wiemy jednak, że twórcy postanowili wrócić do korzeni serii.

Jak już wspomnieliśmy, premiera Dragon Age: Straż Zasłony odbędzie się 31 października. Gra ma być dostępna na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Kilka dni temu poznaliśmy wymagania sprzętowe gry.