Kiedy pojawi się nowa książka z serii Wiedźmin? Andrzej Sapkowski odpowiedział

“Wiedźminlandia - Powiedział Pan, że bardzo dużo Pan czyta. Zastanawia mnie, czy często wraca Pan do swoich dzieł, czy jako pisarz, jak już Pan je napisał, raczej nie ma Pan ochoty do nich wracać? I w tym kontekście chciałbym jeszcze dopytać, czy pisząc nową książkę o Wiedźminie, czuł Pan potrzebę powrotu do “Sagi”, przeczytania jej raz jeszcze, ewentualnie czy korzystał Pan bardziej z notatek? I chciałbym dopytać, czy moglibyśmy poznać chociaż tytuł najnowszej książki? Bo rok temu powiedział Pan, że boi się Pan, że ukradną Panu pomysł. Jak już jest skończona, to może już nie zdążą.

Andrzej Sapkowski - W dzisiejszych czasach to szybko idzie. Od końca zacznę. Na razie jeszcze jest to wszystko tajemnicą. Jeżeli o mnie idzie, to bym z tego tajemnicy nie robił, natomiast mój wydawca sobie kategorycznie nie życzy, ze względów marketingowych, żeby jeszcze na ten temat coś mówić, dlatego co mogę powiedzieć, a czego nie, wzbrania mnie embargo. To jest mniej więcej data premiery książki – początek grudnia. Pierwsze dni grudnia, z tego, co wiem. Książka powinna być (wtedy) w księgarniach. Ale to jest jedyna informacja, jaką mogę, jestem w stanie podać, dlatego że wydawca ma na mnie wpływ. To jest na dobry porządek jedyny wpływ, jaki on na mnie ma, ale ma.”

Dla fanów serii Wiedźmin jest to z pewnością dobra wiadomość, lecz na szczegóły dotyczące książki poczekamy prawdopodobnie do czasu, kiedy pojawi się ona w księgarniach, czyli właśnie początku grudnia.