Kevin Costner przerywa milczenie w sprawie Yellowstone. Czy będzie pozew?

Jak donosi Deadline, aktor „prawdopodobnie pójdzie do sądu”, żeby udowodnić Paramount Network, że burzliwe zakończenie znakomicie przyjętego przez widownię serialu, nie jest jego winą.

Negocjowaliśmy. Wystąpiły problemy związane z kreatywnością… Próbowałem przełamać opory. Zerwali rozmowy.

Costner twierdzi, że próbował negocjować z Taylorem Sheridanem i producentami. Była gwiazda Yellowstone ujawniła również, że zaproponowano mu łącznie 24 miliony dolarów za rolę Johna Duttona, nie tylko w piątym sezonie, ale także za udział w szóstej i siódmej serii widowiska Paramount Network i Paramount+.

Kevin Costner przedstawia swoją wersję powodów odejścia z Yellowstone

Z wersji przedstawionej przez Kevina Costnera wynika, że chciał on zawiesić czasowo swój udział w zdjęciach do piątego sezonu, ponieważ nakładały się one na film Horizon, który realizuje razem z Warnerem. Deklarował, że powróci na plan Yellowstone, kiedy go ukończy i rozpocznie zdjęcia do drugiej części piątego sezonu. To właśnie tego dotyczyły rozmowy z producentami.