Kevin Costner opuści Yellowstone po piątym sezonie

Kevin Costner, wcielający się w rolę głowy rodziny Dutton nie wróci do kolejnych sezonów przeboju Paramount. Jego przygoda z tym serialem ma zakończyć się po piątym sezonie. Od kilku miesięcy wiadomo, że powodem rezygnacji aktora mają być napięcia pomiędzy gwiazdorem a współtwórcą serialu - Taylorem Sheridanem. Co prawda przedstawiciele Costnera temu zaprzeczają, ale podobno poszło o to, że aktor chciał pozostawać na planie tylko przez jeden tydzień miesięcznie, aby w pozostałym czasie móc wypełniać inne zobowiązania.

Pomysł, że Kevin był gotów pracować tylko przez tydzień nad drugą połową sezonu 5 Yellowstone, jest absolutnym kłamstwem. To niedorzeczne – i nikomu, kto to sugeruje, nie należy wierzyć ani przez sekund – powiedział adwokat Costnera, Marty Singer.