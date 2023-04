Przyszłość Kevina Costnera w serialu Yellowstone stanęła pod znakiem zapytania. Powód okazuje się bardzo prozaiczny. Gwiazdor może opuścić ten serial ze względu na przeładowany kalendarz. Podobno ważą się również losy jego udziału drugiej połowie piątego sezonu. Z doniesień ludzi uczestniczących w rozmowach z aktorem wynika, że domagał się on, żeby tak zorganizowano czas pracy ekipy, aby mógł przy nim pracować przez tylko jeden tydzień miesięcznie. Spowodowało to ogromne konflikty w harmonogramie prac. Na tyle duże, że zagroziło to dalszym losom serialu.

Z drugiej strony mamy oświadczenie adwokata Kevina Costnera, który stwierdził, że wszelkie tego typu doniesienia są zwyczajnie śmieszne, ponieważ Costner pozostaje w pełni zaangażowany w serial i bardzo chętnie wcieli się w swoją postać zarówno teraz jak i w przyszłości. Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że głos zabrał nawet prezes Paramount Network - Keith Cox. Odnosząc się do obaw związanych z przyszłością Kevina Costnera w serialu, powiedział, że jest spokojny o dalszy udział wielkiego aktora w Yellowstone.

Czy Kevin Costner odejdzie z serialu Yellowstone?

Na początku roku Paramount Network wydało oświadczenie, w którym uspokajało fanów, że Costner pozostaje kluczową postacią serialu i jest niezbędny dla jego sukcesu. Ta wypowiedź miała na celu złagodzenie obaw fanów o przyszłość serialu, który stał się jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych dramatów telewizyjnych ostatnich lat.