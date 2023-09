Kevin Costner podobno błagał szefów Paramount o możliwość powrotu do Yellowstone

Kevin Costner zabiegał podobnie o możliwość powrotu do serialu Yellowstone i dwa kolejne sezony, ale Paramount zdecydował się na inne rozwiązanie.

Czy Kevin Costner rzeczywiście został zwolniony, czy też dobrowolnie odszedł z popularnego serialu Yellowstone? Wygląda na to, że awantura nie skończy się szybko, a piąty sezon będzie jednocześnie ostatnim, a gwiazdor nie powróci do swojej roli.

Ostatnio pojawiły się plotki, z których wynika, że Costner bardzo chciał wrócić do serialu. Do tego stopnia, że podobno przedstawiciele aktora „błagali” kierownictwo Paramount, aby umożliwiło aktorowi powrót do roli, a także rozważyli możliwość powstania szóstego i siódmego sezonu. Tak przynajmniej twierdzi słynny hollywoodzki leaker, Matthew Belloni.

Z jego doniesień wynika także, że powrót Costnera wiązał się z listą żądań, w tym wyższą pensją, prawem wpływu na scenariusz i krótszym harmonogramem zdjęć. Paramount uprzejmie, ale stanowczo odmówił i według „osób znających sprawę”, szanse na powrót Costnera do serialu są obecnie równe zeru.

Yellowstone – ciąg dalszy awantury o udział Kevina Costnera

Twórca serialu Taylor Sheridan wyraził zainteresowanie uśmierceniem postaci Johna Duttona. Jednak zgodnie z umową musi mieć na to zgodę Kevina Costnera, więc jest to mało prawdopodobne. Z drugiej strony, Costner grozi pozwem dla producentów serialu.