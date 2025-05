Karate Kid: Legendy już teraz wyróżnia się na tle całej serii. To będzie krótki, ale celny cios?

Dla porównania przedstawiamy zestawienie długości wszystkich części serii:

Karate Kid (1984) – 126 minut

Karate Kid II – 113 minut

Karate Kid III – 112 minut

Karate Kid 4: Mistrz i uczennica – 107 minut

Karate Kid” (2010) – 140 minut

Karate Kid: Legendy – 94 minuty

Fabuła filmu przenosi widzów do Pekinu, gdzie Daniel LaRusso – główny bohater serii, ponownie grany przez Ralpha Macchio – przybywa na zaproszenie Mr. Hana (Jackie Chan). Celem jest pomoc w szkoleniu młodego Li Fonga. Jednak czy dwie tak odmienne osobowości jak Daniel i Han zdołają wspólnie przygotować chłopca do walki? Warto dodać, że istnieje możliwość, że film nawiąże fabularnie do serialu Cobra Kai, który miał w tym roku swój finał. Premiera filmu Karate Kid: Legendy odbędzie się 28 maja.