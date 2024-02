Kapitan Ameryka 4 z nowym logo. Potwierdza obecność potężnego bohatera

Do sieci trafiły zdjęcia z nowym logo czwartej części Kapitana Ameryki, który ujawnia, że w filmie zobaczymy oczekiwaną przez widzów postać.

Pierwotnie Kapitan Ameryka 4 miał zadebiutować tego lata, ale miejsce filmu zajął Deadpool 3, który właśnie otrzymał pierwszy zwiastun. Wokół nowej odsłony przygód Sama Wilsona pojawiło się niedawno wiele plotek, w tym o usunięciu grupy złoczyńców z prologu filmu. Jeszcze pod koniec stycznia do sieci trafiło pierwsze zdjęcie promocyjne z nowym wyglądem Kapitana Ameryki, a teraz pojawiły się fotografie prezentujące nowe logo produkcji.

Kapitan Ameryka 4 – nowe logo filmu ujawnia Red Hulka

Oprócz napisu zawierający pełen tytuł Kapitana Ameryki 4, na kurtce, która prawdopodobnie należy do jednego z członków ekipy, możemy zobaczyć samo logo. Widnieje na niej wielka czerwona ręka, która ściska tarczę należącą do tytułowego bohatera. Ręka należy do Red Hulka, czyli generała Thaddeusa Rossa, w którego wciela się Harrison Ford. Tym samym mamy potwierdzenie wcześniejszych doniesień, że w MCU pojawi się kolejna postać, która została napromieniowana związkiem gamma.

