Marvel usunął grupę superzłoczyńców z Kapitana Ameryki 4? Studio zmienia film w dokrętkach

Kapitan Ameryka 4 to jeden z wielu filmów Marvela, który został opóźniony ze względu na poprawę jakości. W czasie strajku aktorów i scenarzystów włodarze studia bliżej przyjrzeli się swoim produkcjom i niektóre z nich czekają poważne zmiany. W tym celu Captain America: Brave New World został opóźniony na przyszły miesiąc, aby twórcy mieli czas nakręcić od nowa wiele scen w zaplanowanych dokrętkach. Te mają się odbyć między majem a sierpniem, co wskazuje, że historia przejdzie wiele zmian.

Kapitan Ameryka 4 – Serpent Society zostanie z filmu wycięte?

Scooper CanWeGetToast poinformował, że według jego wiedzy grupa superzłoczyńców znana jako Serpent Society została usunięta z Kapitana Ameryki 4. Główny bohater wraz z nowym Falconem i Isiahą Badleyem mieli w scenie otwierającej walczyć z antagonistami. Scena porównywana była do starcia Steve’a Rogersa i Czarnej Wdowy z Batrockiem z filmu Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz.