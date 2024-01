Kapitan Ameryka z nowym wyglądem. Pierwsze zdjęcie prezentuje odświeżony strój

Jeszcze w listopadzie Marvel ogłosił nowe daty premier swoich nadchodzących filmów. Jednym z nich był Kapitan Ameryka 4, który został opóźniony o pół roku. Miejsce filmu zajął Deadpool 3, który będzie jedyną kinową produkcją z MCU w 2024 roku. Studio miało nie być zadowolone z jakości scen akcji i zlecili twórcom dokrętki, które mają naprawić ten problem. Mimo to machina promocyjna Captain America: Brave New World jest już po części gotowa, w tym licencjonowane zabawki, które trafią do sklepu w okolicy premiery. Do sieci wyciekło zdjęcie fragmentu pudełka, które prezentuje nowy wygląd Sama Wilsona jako Kapitana Ameryki.

Captain America: Brave New World – wyciekło zdjęcie nowego kostiumu Kapitana Ameryki

Nowy kostium superbohatera jest podobny do tego z serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Kapitan Ameryka będzie posiadał przymocowane do stroju skrzydła z wibranium, a na przedramieniu będzie miał przymocowaną tarczę. Nowa wersja zawiera mniej białych elementów, zastępując je niebieskimi na rękach i tułowiu. Dzięki tym zmianom kostium Sama Wilsona jest bliższy wyglądem do tego, który nosił Steve Rogers. Porównanie kostiumów z Captain America: Brave New World oraz Falcona i Zimowego żołnierza zobaczycie poniżej.