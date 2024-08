Kapitan Ameryka 4 wycieka. Nowy klip nawiązuje do innego filmu Marvela

Na minionym D23 Disneya jedną z największych atrakcji głównego pokazu był Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Publiczność mogła zobaczyć nowy zwiastun z filmu, który oficjalnie jeszcze nie trafił do sieci, ale zdążył już wyciec w mediach społecznościowych. Zaprezentował on Red Hulka, w którego wciela się Harrison Ford. Ale bohater, zanim przyjmie dawkę gamma, będzie pełnił rolę prezydenta jako Thaddeus Ross. To właśnie tę postać możemy zobaczyć na poniższym klipie, który również wyciekł do sieci.

Kapitan Ameryka 4 – wyciekł nowy klip z filmu

Na dwuminutowym materiale Ross przedstawia światu nowy materiał, zwany adamantium, który doskonale znany jest fanom komiksów, a przede wszystkim Wolverine’a, którego wszystkie kości zostały pokryte tym metalem. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyjaśnia, że adamantium zostało pozyskane z Celestiana, który został pokonany w Eternals. Otrzymujemy więc potwierdzenie, że długo oczekiwany przez fanów wątek zostanie poruszony w Kapitanie Ameryce 4. Klip z filmu zobaczycie poniżej.