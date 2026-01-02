Zaloguj się lub Zarejestruj

Kalendarz Mistrzostw Świata Formuły 1 na sezon 2026

Formuła 1 oraz FIA zaprezentowały pełny kalendarz Mistrzostw Świata Formuły 1 na sezon 2026.

Poznaliśmy kalendarz F1 na sezon 2026. Kierowców i zespoły czeka kolejna kampania składająca się z 24 wyścigów, ale tym razem z nowymi regulacjami technicznymi oraz zaawansowanymi paliwami zrównoważonymi.

Poznaliśmy kalendarz F1 2026

Sezon rozpocznie się Grand Prix Australii w dniach 6-8 marca, a zakończy podczas Grand Prix Abu Zabi, które zaplanowano na 4-6 grudnia. W trakcie roku, padok Formuły 1 odwiedzi pięć z siedmiu kontynentów, potwierdzając globalny charakter mistrzostw świata. Ze względu na przypadający w 2026 roku Ramadan, który potrwa przez luty i marzec, Grand Prix Bahrajnu oraz Grand Prix Arabii Saudyjskiej ponownie zostaną rozegrane w kwietniu.

Kalendarz na 2026 rok przynosi dalsze usprawnienia w zakresie logistycznego układu wyścigów. Grand Prix Kanady zostało przesunięte na wcześniejszy termin i odbędzie się bezpośrednio po Grand Prix Miami w dniach 22-24 maja. Pozwoli to na bardziej efektywny transport sprzętu, który będzie mógł zostać przeniesiony bezpośrednio między obiema rundami. Ta zmiana umożliwia również stworzenie zwartej europejskiej części sezonu w letnich miesiącach. Europejska seria rozpocznie się Grand Prix Monako w dniach 5-7 czerwca, a zakończy Grand Prix Hiszpanii, które w 2026 roku zadebiutuje w kalendarzu Formuły 1 na nowym torze ulicznym w Madrycie w dniach 11-13 września.

Po zakończeniu europejskiej części sezonu mistrzostwa przeniosą się ponownie do Azji na rundy w Azerbejdżanie oraz Singapurze. Następnie zaplanowano potrójną serię wyścigów na kontynencie amerykańskim, po której sezon zakończą Grand Prix Las Vegas, Kataru oraz Abu Zabi.

Kalendarz F1 2026:

  1. Australia, Melbourne – 6-8 marca
  2. Chiny, Shanghai (Sprint) – 13-15 marca
  3. Japonia, Suzuka – 27-29 marca
  4. Bahrain, Sakhir – 10-12 kwietnia
  5. Arabia Saudyjska, Jeddah – 17-19 kwietnia
  6. USA, Miami (Sprint) – 1-3 maja
  7. Kanada, Montreal (Sprint) – 22-24 maja
  8. Monako, Monaco – 5-7 czerwca
  9. Hiszpania, Barcelona-Catalunya – 12-14 czerwca
  10. Austria, Spielberg – 26-28 czerwca
  11. Wielka Brytania, Silverstone (Sprint) – 26-28 lipca
  12. Belgia, Spa-Francorchamps – 17-19 lipca
  13. Węgry, Budapest – 24-26 lipca
  14. Holandia, Zandvoort (Sprint) – 21-23 sierpnia
  15. Włochy, Monza – 4-6 września
  16. Hiszpania, Madrid (czeka na homologację FIA) – 11-13 września
  17. Azerbejdżan, Baku – 24-26 września
  18. Singapur, Singapore (Sprint) – 9-11 października
  19. USA, Austin – 23-25 października
  20. Meksyk, Mexico City – 30 października-1 listopada
  21. Brazylia, Sao Paulo – 6-8 listopada
  22. USA, Las Vegas – 19-21 listopada
  23. Katar, Lusail – 27-29 listpada
  24. Abu Dhabi, Yas Marina – 4-6 grudnia
Źródło:https://www.formula1.com/en/latest/article/formula-1-reveals-calendar-for-2026-season.YctbMZWqBvrgyddrnauo8

