Formuła 1 oraz FIA zaprezentowały pełny kalendarz Mistrzostw Świata Formuły 1 na sezon 2026.
Poznaliśmy kalendarz F1 na sezon 2026. Kierowców i zespoły czeka kolejna kampania składająca się z 24 wyścigów, ale tym razem z nowymi regulacjami technicznymi oraz zaawansowanymi paliwami zrównoważonymi.
Sezon rozpocznie się Grand Prix Australii w dniach 6-8 marca, a zakończy podczas Grand Prix Abu Zabi, które zaplanowano na 4-6 grudnia. W trakcie roku, padok Formuły 1 odwiedzi pięć z siedmiu kontynentów, potwierdzając globalny charakter mistrzostw świata. Ze względu na przypadający w 2026 roku Ramadan, który potrwa przez luty i marzec, Grand Prix Bahrajnu oraz Grand Prix Arabii Saudyjskiej ponownie zostaną rozegrane w kwietniu.
Kalendarz na 2026 rok przynosi dalsze usprawnienia w zakresie logistycznego układu wyścigów. Grand Prix Kanady zostało przesunięte na wcześniejszy termin i odbędzie się bezpośrednio po Grand Prix Miami w dniach 22-24 maja. Pozwoli to na bardziej efektywny transport sprzętu, który będzie mógł zostać przeniesiony bezpośrednio między obiema rundami. Ta zmiana umożliwia również stworzenie zwartej europejskiej części sezonu w letnich miesiącach. Europejska seria rozpocznie się Grand Prix Monako w dniach 5-7 czerwca, a zakończy Grand Prix Hiszpanii, które w 2026 roku zadebiutuje w kalendarzu Formuły 1 na nowym torze ulicznym w Madrycie w dniach 11-13 września.
Po zakończeniu europejskiej części sezonu mistrzostwa przeniosą się ponownie do Azji na rundy w Azerbejdżanie oraz Singapurze. Następnie zaplanowano potrójną serię wyścigów na kontynencie amerykańskim, po której sezon zakończą Grand Prix Las Vegas, Kataru oraz Abu Zabi.
Kalendarz F1 2026:
Australia, Melbourne – 6-8 marca
Chiny, Shanghai (Sprint) – 13-15 marca
Japonia, Suzuka – 27-29 marca
Bahrain, Sakhir – 10-12 kwietnia
Arabia Saudyjska, Jeddah – 17-19 kwietnia
USA, Miami (Sprint) – 1-3 maja
Kanada, Montreal (Sprint) – 22-24 maja
Monako, Monaco – 5-7 czerwca
Hiszpania, Barcelona-Catalunya – 12-14 czerwca
Austria, Spielberg – 26-28 czerwca
Wielka Brytania, Silverstone (Sprint) – 26-28 lipca
Belgia, Spa-Francorchamps – 17-19 lipca
Węgry, Budapest – 24-26 lipca
Holandia, Zandvoort (Sprint) – 21-23 sierpnia
Włochy, Monza – 4-6 września
Hiszpania, Madrid (czeka na homologację FIA) – 11-13 września
