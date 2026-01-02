Kalendarz Mistrzostw Świata Formuły 1 na sezon 2026

Poznaliśmy kalendarz F1 na sezon 2026. Kierowców i zespoły czeka kolejna kampania składająca się z 24 wyścigów, ale tym razem z nowymi regulacjami technicznymi oraz zaawansowanymi paliwami zrównoważonymi.

Poznaliśmy kalendarz F1 2026

Sezon rozpocznie się Grand Prix Australii w dniach 6-8 marca, a zakończy podczas Grand Prix Abu Zabi, które zaplanowano na 4-6 grudnia. W trakcie roku, padok Formuły 1 odwiedzi pięć z siedmiu kontynentów, potwierdzając globalny charakter mistrzostw świata. Ze względu na przypadający w 2026 roku Ramadan, który potrwa przez luty i marzec, Grand Prix Bahrajnu oraz Grand Prix Arabii Saudyjskiej ponownie zostaną rozegrane w kwietniu.