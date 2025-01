Już niedługo kolejne testy Monster Hunter Wilds. Capcom ujawnił termin wydarzenia

Stworzone postacie zostaną przeniesione do finalnej wersji.

Pod koniec ubiegłego roku Capcom postanowił zorganizować testy wersji beta Monster Hunter Wilds, czyli nadchodzącej produkcji z popularnej serii. W tamtym okresie tytuł spotkał się ze sporą krytyką, która była spowodowana wieloma problemami technicznymi. Od tego czasu zespół odpowiedzialny za projekt pracował nad poprawieniem wielu elementów. Właśnie dowiedzieliśmy się o zaplanowaniu kolejnego wydarzenia.

Monster Hunter Wilds - informacje o testach wersji beta

Twórcy Monster Hunter Wilds poinformowali, że 6 lutego o godzinie 4:00 otrzymamy drugą możliwość przetestowania nieukończonej wersji produkcji. Testy będą trwały do 9 lutego do godziny 3:59 oraz od 13 do 16 lutego na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Dowiedzieliśmy się, że dostępna zawartość będzie miała wiele wspólnego z poprzednim wydarzeniem, gdzie zobaczyliśmy fragment wątku fabularnego, możliwość dowolnego zwiedzania Doshaguma Hunt - nowym elementem będzie Gypceros jako nasz nowy cel.