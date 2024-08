Jonathan Majors załamany, że Kang został zastąpiony. Aktor chce wrócić do MCU

Tak, jestem załamany. Kocham Kanga, ale Doktor Doom jest naprawdę niegodziwy. Myślę, że to sprawiedliwe, że pan Downey jest i był witany z cierpliwością, wyrozumiałością i miłością… oraz że pozwolono mu pracować ze swoją sztuką i wykazywać się kreatywnością na tym poziomie.

Majors został zapytany również, czy chciałby wrócić do roli Kanga Zdobywcy w przyszłości. Aktor wyznał, że kocha tę postać i gdyby tylko nadarzyła się możliwość, to nie zastanawiałby się ani chwili.

O tak! Kocham go. Kocham Kanga. Jeśli tego właśnie chcą fani i tego chce Marvel, to działajmy. Zróbmy to.