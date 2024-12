Tęskniliście za V i Johnnym Silverhandem z Cyberpunk 2077? Być może bohaterowie trafią do Fortnite

Plotki o crossoverach w Fortnite krążą niemal nieustannie, ale wiele z nich potrzebuje czasu, by stać się rzeczywistością – przykład Petera Griffina z Family Guy udowadnia, że cierpliwość fanów bywa nagradzana. Od kilku miesięcy mówiło się o planach wprowadzenia do Fortnite pojazdów z Cyberpunka 2077, jednak wygląda na to, że Epic Games przygotowało dla graczy znacznie więcej.

Zgodnie z informacjami od zaufanego insidera w temacie Fortnite’a, crossover wystartuje 23 grudnia i wprowadzi do gry skórki przedstawiające V oraz Johnny'ego Silverhanda. Z pewnością byłaby to nie lada gratka dla wielu graczy. Co jak co, ale do rozgrywki polegającej na strzelaniu do siebie, tacy bohaterowie pasują idealnie.

