Johnny Depp może jednak wrócić do Piratów z Karaibów?

Johnny Depp w pewnej chwili został sam, bo odwróciła się od niego praktycznie cała branża filmowa. Powodem był oczywiście rozwód z Amber Heard i wszystko co nastąpiło po nim, czyli publiczny proces i pranie brudów przed kamerami oraz niekończące się oskarżenia. Szczęśliwie dla aktora, wszystko skończyło się po jego myśli i rozpoczyna powrót na ekrany.

Disney był jedną z firm, które zerwały wszelkie więzi z aktorem, jeszcze przed zakończeniem procesu. Dlatego też, powszechnie sądzono, że Depp po wygranym procesie, nie zechce wrócić do współpracy z tą wytwórnia. Jednak według tak zwanej, dobrze poinformowanej osoby, która jest podobno blisko związana z Deppem, niekoniecznie musi to być prawdą.

Johnny Depp może wrócić do Disneya

W odniesieniu do ponownej współpracy Deppa z Disneyem, anonimowy informator stwierdził, że „wszystko jest możliwe”, dodając jednocześnie, że „jeśli będzie to ciekawy projekt, to Depp wróci do rozmów”. Trudno to uznać jako potwierdzenie, że Johnny Depp powróci jako Kapitan Jack Sparrow w nowej przygodzie Piratów z Karaibów, ale jeśli okazałoby się to prawdą, to mielibyśmy wielki powrót po latach niesławy.