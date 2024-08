John Wick otrzyma kolejny serial. Tym razem rozgrywający się po czwartej części filmu

I tu pojawia się pytanie, czy Keanu Reeves powróci do roli?

Uniwersum Johna Wicka otrzyma kolejny spin-off. Tym razem będzie to serial John Wick: Under The High Table, poświęcony Wysokiemu Stołowi i próbie zorganizowania na nowo tajnego półświatka płatnych zabójców. Producentami wykonawczymi będą Keanu Reeves oraz Chad Stahelski, który również stanie za kamerą pilota serialu.

John Wick: Under The High Table – Chad Stahelski i Keanu Reeves pracują nad nowym serialem

Lionsgate potwierdził, że scenarzystą został Robert Levine, czyli współtwórca Starego człowieka z Jeffem Bridgesem. Akcja John Wick: Under The High Table rozpocznie się po wydarzeniach z czwartej części serii, gdy Wysoki Stół znajduje się w niepewnej sytuacji, a nowe postacie chcą wyrobić sobie markę w przestępczym półświatku. Starzy bohaterowie będą próbować walczyć o pozostanie porządku, takim jakim był wcześniej.