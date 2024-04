John Cena powraca na ring. Słynny wrestler zawiesza na jakiś czas karierę aktorską

John Cena znakomicie zapisał się w historii WWE, gdzie dzięki doskonałemu przygotowaniu i charyzmie, wywalczył sobie drogę na szczyt. Jednak od 2015 roku spędzał niemal cały czas w Hollywood, stając się gwiazdą kina akcji i próbując sił w widowiskach komediowych.

John Cena wraca na ring WWE

Wygląda jednak na to, że ciągnie wilka do lasu, a może wiek zawodnika i aktora zaczyna sygnalizować, że to już ostatni dzwonek na powrót. W każdym razie Cena pojawił się na Wrestlemanii w ubiegły weekend i najwyraźniej przypomniało mu to, dlaczego tak bardzo kocha ten sport. Już następnego dnia pojawił się w Pat McAfee Show i ogłosił swój powrót.

