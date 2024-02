James Gunn: scenariusz 2. sezonu Peacemakera gotowy. Co to oznacza dla serialu?

James Gunn obwieścił właśnie, że scenariusz do drugiego sezonu serialu Peacemaker jest już gotowy. Jednak do realizacji może być jeszcze bardzo daleko.

W zasadzie nic, chociaż jest to drobny krok do przodu. Problem polega na tym, że pomimo, iż Peacemaker stał się po premierze wielkim hitem, to jego kontynuacja przeleżała dwa lata na półce. W międzyczasie wspomniany już James Gunn został współszefem DC, którego zadaniem było stworzenie zrestartowanego uniwersum DC, w wyniku czego dugi sezon Peacemakera został mocno opóźniony.

Scenariusz 2. sezonu serialu Peacemaker gotowy

Obecnie coś delikatnie drgnęło i pozostaje nam wierzyć, że w DC rzeczywiście jest wola, żeby pójść dalej. Jednak to wcale nie oznacza, że casting i zdjęcia rozpoczną się w najbliższym czasie. Fani muszą się uzbroić w cierpliwość, ale sprawy są na dobrej drodze.