Jim Root ze Slipknota ma sześć gotowych utworów na nowy album. Nie nastawiajcie się jednak na szybką premierę krążka

Muzyk pojawił się niedawno w podcaście Turning Wrenches, gdzie zdradził pierwsze szczegóły dotyczące następcy albumu The End, So Far z 2022 roku:

Myślę, że wszyscy w zespole to rozumieją. Może czas zamieść to wszystko pod dywan i zacząć od zera.

To wyraźny zwrot w stosunku do jego wcześniejszych wypowiedzi, w których twierdził, że brakuje mu jakiejkolwiek inspiracji, głównie z powodu wyczerpujących tras koncertowych. Dodał także, że istnieje trochę materiału sprzed pandemii COVID, który dziś wydaje się przestarzały i niewart kontynuacji:

Chcę nagrać surowy album. Chciałbym wrócić do tej dzikiej energii, jaką miały pierwsze dwa krążki Slipknota, a nawet Vol. 3 z 2004 roku… Jest w tym coś bardzo surowego, wręcz punkowego, czego – moim zdaniem – brakowało na naszych ostatnich płytach. Myślę, że nadszedł czas, by do tego wrócić.

Nowy materiał Slipknota nie będzie związany z długo wyczekiwanym, niemal mitycznym projektem „Look Outside Your Window”. Ten odrębny album, nagrany przy okazji innych sesji Slipknota, ma się ukazać jeszcze w tym roku, choć nadal nie ma konkretnej daty premiery. Shawn „Clown” Crahan, jeden z założycieli zespołu, określił „Look Outside Your Window” jako zupełnie inny stylowo projekt:

To nigdy nie był album Slipknota. Ani w czasie, gdy go tworzyliśmy, ani przez ostatnie 10 lat, gdy leżał w szufladzie. I na pewno nie będzie nim po premierze.

Jedynym utworem, który do tej pory trafił do fanów z tego projektu, jest ‘Til We Die’, dostępny jako bonus track do All Hope Is Gone. Choć przez lata Corey Taylor, Root i Clown wielokrotnie wspominali o rychłym wydaniu płyty, Clown w rozmowie z NME w grudniu ubiegłego roku przyznał, że album jest już w rękach managementu, który odpowiada za jego finalizację:

Cieszę się, że mogę wreszcie się z nim pożegnać. To nie był projekt nastawiony na hype, po prostu robiliśmy muzykę, która nie była Slipknotem, ale wciąż tworzona była przez ludzi z zespołu, bez żadnych ograniczeń.

Nie wiem, czy to dobre, ale wiem, że to kocham.

Na marginesie, Corey Taylor ostatnio zasugerował chęć nagrania coveru utworu Kendricka Lamara „TV Off” informując, że „to jest cholernie dobry kawałek”. Wygląda więc na to, że Slipknot ma przed sobą intensywny okres twórczy, z co najmniej dwoma dużymi projektami w przygotowaniu, ale na efekty przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.