Jeżeli chcecie nowych gier, to kupujcie remastery. Były prezes PlayStation stawia sprawę jasno

Wydaje mi się, że ludzie, którzy na to narzekają, myślą, że Hermen Hulst robi to zamiast spróbować czegoś nowego. Ale jestem pewien, że te remake’i są tworzone przez dedykowane, inne zespoły lub kilka zespołów portujących, zwłaszcza wersje na PC. Nie sądzę więc, by cokolwiek poświęcał robiąc remastery.

Remastery i remake’i są znacznie tańsze w produkcji, generują dodatkowe przychody i przyciągają nowych graczy do danej marki, zwłaszcza gdy przeniesiesz grę na PC. To tworzy wystarczające przychody, aby dalej inwestować w duże tytuły.

Gry dla jednego gracza kosztują teraz bardzo dużo, więc potrzebują dodatkowych pieniędzy dzięki remasterom i portowaniu na PC. Jeśli przeciwnicy remasterów lubią produkcje first-party, szczególnie duże gry dla jednego gracza, powinni wspierać Hermena w portowaniu i remasterowaniu, aby mógł nadal inwestować w te świetne nowe gry.