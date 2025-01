Jeszcze jedna darmowa gra od GOG. Prezent na Nowy Rok

Na sam koniec roku sklep GOG zaoferował jeszcze jedną darmową grę w ramach zimowych wyprzedaży. Na początek Nowego Roku możemy za darmo odebrać grę Vambrace: Cold Soul. Jest to niezależny gatunkowy miks RPG z dungeon crawlerem od studia Devespresso Games. Tytuł zadebiutował na rynku w 2019 roku.

Król Cieni przeklął wielkie miasto Icenaire. Teraz, rzuceni na nieustanny mróz, jego dawni mieszkańcy powrócili z martwych jako szaleni Wraith. Ocalali chronią się głęboko pod ziemią, gdzie prowadzą desperacką kampanię przeciwko tej nieziemskiej potędze. Zmuszeni są do ukrycia się, gdy Król Cieni gromadzi nad nimi armię nieumarłych. Pewnego pamiętnego dnia w mieście pojawia się tajemniczy nieznajomy z zaczarowanym karwaszem. Być może jest teraz ich jedyną nadzieją… Jesteś Evelią Lyric, nosicielką Aetherbrace i jedyną osobą zdolną wejść do Icenaire. Ci, którzy przeżyli, uważają cię teraz za swoją największą nadzieję w walce z Królem Cieni. Jest tylko jeden problem... nie masz żadnej przewagi, a przetrwanie nie jest gwarantowane.

Darmowa gra w sklepie GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Vambrace: Cold Soul, to udajcie się na tę stronę. Oferta trwa tylko do 3 stycznia do godziny 15:00 czasu polskiego.