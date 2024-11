Darmowa gra do zgarnięcia na Steam. Docenione sci-fi prezentem na PC

Najwyraźniej czwartek przestał być dniem darmowych gier. W sklepie Fanatical właśnie wystartowała promocja, w której do zgarnięcia jest ciekawa gra z 2021 roku. Tylko do pierwszego grudnia możecie w ramach prezentu zdobyć za darmo Breathedge od studia RedRuins Softworks. To kosmiczny survival, który zebrał bardzo pozytywne opinie wśród graczy. Deweloper obecnie pracuje nad drugą częścią serii, więc to dobra okazja, aby sprawdzić, jak w akcji prezentuje się oryginalna gra. Warto dodać, że Breathedge posiada polską wersję językową. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak odebrać wspomnianą grę za darmo.

Breathedge to ironiczna gra survivalowa, o przygodach w kosmosie. Wciel się w rolę prostego faceta o imieniu Człowiek , który niesie prochy dziadka na galaktyczny pogrzeb i nagle odnajduje się w samym środku galaktycznego spisku. Ogromny kosmiczny karawan rozbija się głęboko w przestrzeni, wypełniając cały obszar gruzami, trumnami, martwymi pasażerami, i tobą. Przetrwaj na tym międzygwiezdnym wysypisku śmieci, odkryj globalny spisek, uratuj księżniczkę i nie połam sobie palców od stukania w klawiaturę, podczas podróży po świecie (dla najlepszego doświadczenia zaleca się, aby wyświetlacz był włączony). Przetrwanie w kosmosie to fajna zabawa, a przetrwanie z fabułą jest jeszcze fajniejsze, ponieważ możesz ją po prostu pominąć, aby wkurzyć scenarzystów! Breathedge prezentuje intrygującą fabułę z mnóstwem mrocznych żartów, cynicznych dialogów, nieśmiertelną kurą, szalonym wrogiem, a także źle animowanymi przerywnikami filmowymi, oraz innymi funkcjami, które czynią doskonałą grę doskonałą grą.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Breathedge za darmo, to klucz do gry odbierzecie z tej strony. Aby zdobyć prezent, należy posiadać konto w sklepie Fanatical i wyrazić zgodę na newsletter, który od razu można anulować. Kod na grę należy aktywować na Steamie. Oferta trwa tylko do 1 grudnia lub wyczerpania zapasów kluczy.