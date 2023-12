Jeszcze jeden świąteczny prezent na GOG. Pośpieszcie się z odbiorem darmowej gry

W sklepie GOG.com trwa Zimowa Wyprzedaż, w ramach której można za darmo zdobyć świąteczne prezenty. Na początku tygodnia otrzymaliśmy drugą z darmowych gier, a teraz wystartowała promocja na kolejną. Przez najbliższe dni będziecie mogli w ramach prezentu odebrać grę Caveblazers, czyli wymagającą i brutalną platformówkę typu rogulike. Za produkcję odpowiada studio Deadpan Games, które wypuściło swoją grę w 2017 roku.

Caveblazers to platformówka typu roguelike skupiona na akcji, osadzona w świecie fantasy. Każda rozgrywka jest wyjątkowa i zawiera proceduralnie generowane poziomy do eksploracji oraz ogromną liczbę przedmiotów, broni i wyposażenia do odkrycia. Gra rozgrywa się w niedawno odkrytej jaskini, o której mówi się, że kryje w sobie “niewyobrażalną moc”. Wcielasz się w poszukiwacza przygód, który wyrusza na eksplorację jaskini i odkrycie, jakie bogactwa skrywa. Jednak nie jesteś jedyny...