Jesteś kobietą? Pewnie dokuczają ci podczas grania

Choć liczba przypadków nękania zmniejszyła się z 72% w 2022 roku do 65% w 2023 roku, problem wciąż pozostaje poważny. Raport wykazuje, że dwie trzecie graczy płci żeńskiej nadal zgłasza, że ​​jest nękana podczas gry online. Wychodzi na to, że co piąta respondentka ankiety przyznała, że w ogóle rezygnuje z grania wieloosobowego, a 10% zostało zastraszonych groźbą gwałtu.

Przypięta do muru platforma Discord zapewnia, że zwykle podejmuje szybkie działania, by zwalczać przypadki nękania, używając narzędzi zarówno “proaktywnych, jak i reaktywnych” (cokolwiek by to miało znaczyć). Fundacja Cybersmile oferuje natomiast globalne wsparcie dla osób, które doświadczyły nadużyć w grach online.

Warto dodać, że badania przeprowadzane przez Jenny McBean z Bryter (specjalistki od badań rynku), przeprowadzono na około tysiącu graczach płci żeńskiej w Wielkiej Brytanii.