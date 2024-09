Jeśli lubicie platformówki, to w tę na pewno będziecie chcieli zagrać

Zaprezentowano rozgrywkę z The Eternal Life of Goldman.

The Eternal Life of Goldman to ręcznie rysowana platformówka stworzona za pomocą animacji poklatkowej. Twórcy postarali się, aby każdy krajobraz, pomieszczenie oraz inne obiekty były wyjątkowe. Efekt - przynajmniej spoglądając na przedpremierowy materiał - jest niesamowity. Zresztą, zobaczcie sami.

Na tegorocznym gamescomie została ogłoszona nowa, naprawdę ciekawie zapowiadająca się platformówka typu side-scrolling autorstwa firmy THQ Nordic oraz studia Weappy. Wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć osiem minut rozgrywki z dema przedstawiającego rozgrywkę w The Eternal Life of Goldman dostępnego na wspomnianym wydarzeniu.

Fabuła w The Eternal Life of Goldman jest wzorowana na wielu legendach, baśniach oraz mitach. W grze przenosimy się na Archipelag, gdzie musimy odnaleźć i zabić Bóstwo - mityczne stworzenie nie widziane jeszcze przez nikogo. Podczas przygody zgłębimy wiele tajemnic wyspy oraz poznamy wiele interesujących postaci.

Podczas rozgrywki w The Eternal Life of Goldman ulepszymy swoją postać za pomocą nowych zdolności zdobywanych po pokonywaniu kolejnych bossów. Do dyspozycji mamy laskę, którą możemy modyfikować częściami znalezionymi w wielu ukrytych zakątkach Archipelagu. Gra ma nas zachęcać do eksplorowania, ponieważ lokację będą wypełnione zawartością, dzięki czemu unikniemy dłuższych wędrówek bez napotkania niczego wartego uwagi.

Nie znamy jeszcze daty premiery The Eternal Life of Goldman, lecz twórcy potwierdzili, że gra będzie dostępna na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz PC.