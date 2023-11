Jedna z odsłon Assassin's Creed za darmo w sklepie Ubisoft. Trzeba się pośpieszyć

Świetny prezent od Ubisoftu czeka już do odbioru.

Ubisoft rozdaje za darmo jedną z części Assassin's Creed. W ramach Black Week i zbliżających się świąt w sklepie francuskiego dewelopera możecie odebrać bez żadnych opłat nowy prezent. Tym razem do zdobycia jest Assassin's Creed Syndicate , czyli dziewiąta pełnoprawna odsłona popularnej serii. Okazja trwa tylko przez niecałe dwa tygodnie, więc warto się pośpieszyć. Gra dostępna jest za darmo wyłącznie w wersji na komputery osobiste.

Assassin's Creed Syndicate zadebiutowało na rynku w 2015 roku. W tej części Ubisoft zabrał nas do wiktoriańskiego Londynu, a dokładniej do 1868 roku, gdzie poznaliśmy rodzeństwo Jacoba i Evie Frye. Zadaniem gracza jest wzniecenie robotniczego powstania przeciwko przemysłowcom, nad którymi stoi Zakon Templariuszy, którzy wyzyskują najbiedniejszych mieszkańców. W Assassin’s Creed Syndicate zwiedzimy cały Londyn tamtego okresu, od Westminster po Whitechapel, a także będziemy mieli okazję spotykać znane postacie historyczne, w tym Darwina, Dickensa, a nawet królową Wiktorię. Jedną z największych nowości w grze jest linka z hakiem, która usprawnia podróżowanie po otwartym świecie.

Assassin's Creed: Syndicate za darmo w Ubisoft Store

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Assassin's Creed Syndicate na PC, to udajcie się pod ten adres i postępujcie zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie. Prezent możecie odebrać tylko do 6 grudnia do godziny 14:00 czasu polskiego. Gra dostępna jest w polskiej wersji językowej.