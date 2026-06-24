Jedna z najważniejszych serii horrorów wraca do życia. Ujawniono kiedy dostaniemy nowy Blair Witch Project

Lionsgate ujawniło datę premiery nowej odsłony kultowego horroru.

Po latach spekulacji i nieudanych prób rozwijania marki Blair Witch studio Lionsgate oficjalnie potwierdziło wcześniejsze informacje sugerujące, że seria doczeka się kolejnego restartu. Przy okazji ujawniono również datę premiery. Nowy film zadebiutuje w kinach 24 września 2027 roku. Informacja została przekazana za pośrednictwem krótkiego, tajemniczego materiału opublikowanego w mediach społecznościowych. Nowy Blair Witch już w 2027 roku Dla młodszych widzów Blair Witch może być jedynie jedną z wielu marek grozy, ale pod koniec lat 90. film wywołał prawdziwą rewolucję. Przypomnijmy, że Blair Witch Project z 1999 roku powstał za mniej niż 60 tysięcy dolarów, a następnie zarobił blisko 250 milionów dolarów na całym świecie. Jeszcze ważniejszy był jednak jego wpływ na kino. Produkcja spopularyzowała konwencję found footage, czyli historii przedstawianej za pomocą rzekomo odnalezionych nagrań, inspirując później takie filmy jak Paranormal Activity, REC czy Cloverfield. Do dziś wielu krytyków uważa Blair Witch Project za jeden z najbardziej wpływowych horrorów ostatniego ćwierćwiecza.

Nowy reboot ma być próbą przywrócenia marce dawnego znaczenia po chłodno przyjętych kontynuacjach. W produkcję zaangażowano część osób odpowiedzialnych za sukces pierwszego filmu. Producentami wykonawczymi zostali Joshua Leonard i Michael C. Williams, którzy występowali w oryginalnym Blair Witch Project. Do projektu wracają także współtwórcy pierwszego filmu – Eduardo Sánchez, Daniel Myrick oraz Gregg Hale. Z udziału zrezygnowała natomiast Heather Donahue, główna gwiazda kultowego horroru. Aktorka przyznała, że nie zaakceptowała warunków współpracy, które budziły jej obawy między innymi w kwestii wykorzystania wizerunku i głosu przy użyciu nowych technologii.

GramTV przedstawia:

Za reżyserię odpowiada Dylan Clark, twórca filmów Transfigure i Seagrass. Scenariusz przygotował Chris Devlin, znany z horroru Pajęczyna, a później został on dodatkowo przerobiony przez samego reżysera. Producentami filmu są również James Wan (Obecność, Naznaczony) oraz Jason Blum, czyli dwie osoby stojące za największymi współczesnymi sukcesami kina grozy. Według nieoficjalnych informacji budżet produkcji ma wynieść około 10 milionów dolarów, co czyni projekt stosunkowo bezpieczną inwestycją dla studia. Czy da się powtórzyć fenomen z 1999 roku? To największe pytanie stojące przed nowym filmem. Oryginalny Blair Witch Project był nie tylko sukcesem finansowym, ale przede wszystkim zjawiskiem kulturowym, które trudno odtworzyć po niemal trzech dekadach. Lionsgate najwyraźniej liczy jednak, że marka wciąż ma potencjał, by zainteresować nowe pokolenie widzów. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jeszcze tej jesieni. Czy reboot okaże się powrotem do korzeni jednej z najważniejszych serii horrorów w historii kina, przekonamy się we wrześniu 2027 roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









