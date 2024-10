Jeden z twórców No Man’s Sky naprawił ponad 600-godzinny zapis gry fana. Sytuacja pomogła wszystkim

W dalszej części wpisu osoba pracująca nad silnikiem No Man’s Sky poinformowała, że ten konkretny glitch występuje wyłącznie na niektórych urządzeniach i w specyficznych okolicznościach. Takie gesty ze strony twórców z pewnością zachęcają graczy do wspierania gry oraz okazywania większej cierpliwości przy napotykaniu problemów. Poza większą interakcją ze społecznością Hello Games pracuje również nad wypuszczaniem regularnych aktualizacji do gry.

Na koniec przypomnijmy, że No Man’s Sky jest dostępne na Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 5 oraz komputerach osobistych. Tytuł jest zdecydowanie lepiej oceniany niż kilka lat temu - na Steamie w ciągu ostatnich 30 dni wystawiono ponad 1,7 tysiąca opinii, z czego 87 procent jest pozytywnych.