James Gunn jest świadomy zmęczeniem widzów superbohaterami. Ma plan, jak temu zaradzić

Dlatego Gunn zamierza skupić się podczas rozwoju uniwersum DC na emocjonalnie ugruntowanych historiach. Filmy będą miały za zadanie zaprezentować widzom podróże bohaterów i ich rozwój w obrębie jednej fabuły, a nie polegać wyłącznie na wielkich widowiskach i efektownych pojedynkach. Wspomniał również o emocjonalnym zaangażowaniu widzów, które jest niezbędne, aby film odniósł sukces.

Jestem zmęczony większością widowiskowych filmów, przez brak emocjonalnie ugruntowanej historii. Nie ma to nic wspólnego z tym, czy są to filmy o superbohaterach, czy nie. Jeśli nie masz odpowiedniej historii, po prostu oglądanie, jak postacie się obijają, bez względu na to, jak dobre są te momenty, bez względu na to, jak dobrze są zrealizowane i czy mają odpowiednią jakość efektów specjalnych, to po prostu staje się męczące i myślę, że w tkwi problem.