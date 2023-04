The Marvels inspirowany anime. Czy MCU doczeka się odświeżenia?

Jednym z pozytywnych sygnałów, że Marvel zdaje sobie sprawę z ostatnich problemów i chce jak najszybciej je naprawić, było opóźnienie premiery The Marvels o cztery miesiące. Chociaż pojawiły się plotki, że The Marvels wymaga naprawy przez toksyczne zachowanie Brie Larson na planie, to wielu fanów jednak wierzy, że chodzi wyłącznie o dopracowanie efektów specjalnych i nadanie filmowi odpowiedniego tonu, aby studio nie dopuściło do podobnej porażki, co Ant-Man i Osa: Kwantomania. Okazuje się jednak, że kontynuacja Kapitan Marvel może zaskoczyć silnymi wpływami japońskiej animacji.

The Marvels z silnymi wpływami anime

Według dziennikarza Jeffa Sneidera z podcastu The Hot Mic, The Marvels jest bardzo inspirowane anime. Niestety nie padły żadne konkretne tytuły, ale możemy spodziewać się wpływu popularnych seriali z gatunku shonen.