The Settlers: New Allies z premierą niespodzianką. Gra trafiła dziś na konsole

Dziś w nocy The Settlers: New Allies zadebiutowało bowiem na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Wspomnianą produkcję można uruchomić również na PlayStation 5 i Xbox Series X/S za sprawą wstecznej kompatybilności. Posiadacze sprzętów Sony i Microsoftu muszą przygotować się na wydatek rzędu 259 PLN oraz 259,99 PLN. Na konsolach Nintendo grę wyceniono natomiast na 279,99 PLN.

The Settlers: New Allies miało zadebiutować na PlayStation, Xbox i Nintendo Switch pod koniec marca bieżącego roku. Na kilka dni przed planowaną premierą Ubisoft poinformował jednak, że konsolowa wersja najnowszej odsłona serii The Settlers nie trafi na rynek w terminie . Od tamtej pory francuska firma milczała w sprawie premiery gry na wymienionych wyżej platformach. Okazuje się jednak, że wydawca oraz deweloperzy postanowili sprawić graczom małą niespodziankę.

Na koniec przypomnijmy, że The Settlers: New Allies dostępne było do tej pory wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat najnowszej odsłony legendarnej serii gier strategicznych, to zapraszamy Was do lektury: The Settlers: New Allies – recenzja. Ile dałbym bym zapomnieć cię…