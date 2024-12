Jak wygląda młody Geralt? Alternatywna okładka Rozdroża kruków pokazuje wiedźmina

W ubiegłym tygodniu zadebiutowała oczekiwana nowa książka Andrzeja Sapkowskiego, czyli Rozdroże kruków. Tym razem pisarz przedstawił losy młodego Geralta, który dopiero rozpoczyna swoją podróż na szlaku, parając się zabójstwami potworów i rozwiązywaniu lokalnych konfliktów, niekoniecznie za godną i uczciwą zapłatę. Podstawowe wydanie trafiło już do sprzedaży, ale zakupić można również alternatywne wersje z innymi okładkami. Przez lata Wiedźmin doczekał się kilku kolekcji i wydawnictwo Supernowa wyszła naprzeciw oczekiwaniom czytelników i przygotowała również alternatywne wersje okładek, aby pod względem szaty graficznej pasowały do poprzednich wydań. Na jednej z nich umieszczono młodego Geralta, który szybko podbił serca fanów.

W wątku na Reddicie wielu osobom taka wersja bardzo przypadła do gustu. Uważają, że Geralt jest seksowny i nie wyobrażają sobie innego wyglądu młodego wiedźmina. Inni porównują łowcę potworów do Dante z Devil May Cry. Niektórzy wprost wskazują, że jest to okładka inspirowana growym Wiedźminem, na co wskazuje również sam wygląd medalionu wilka, więc nie są przekonani, czy można uważać tego Geralta za kanonicznego w książkach.

To samo wydanie Rozdroży kruków zawiera również dodatkowe strony z bestiariuszem, który prezentuje grafiki z nowymi potworami, które Andrzej Sapkowski opisał w książce. Serwis Redanian Intelligence dotarł do tych rycin, dzięki czemu możecie je zobaczyć na poniższych zdjęciach.

Wczytywanie ramki mediów.