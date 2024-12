Jak duża będzie mapa w Wiedźminie 4? Szykujcie się na wiele zadań do wykonania

The Game Awards 2024 stanęło po znakiem pierwszego zwiastuna Wiedźmina 4. Chociaż do premiery gry pozostało jeszcze wiele czasu, to CD Projekt RED już rozpoczął promocję swojej nadchodzącej gry. Reżyser Wiedźmina 4, Sebastian Kalemba i Małgorzata Mitręga, producentka wykonawcza, udzielili w ostatnich dniach wielu wywiadów, które zdradziły nowe szczegóły dotyczące przygód Ciri. Dowiedzieliśmy się z nich, że nowa historia nie złamie kanonu żadnego z zakończeń Wiedźmina 3: Dziki Gon. Twórcy opowiedzieli również o swoim podejściu, chcąc zrobić najbardziej ambitną odsłonę serii. Mimo to gracze nie muszą martwić się, że świat będzie zbyt duży i przeładowany najróżniejszymi zadaniami.

Wiedźmin 4 – jak duża będzie mapa? CD Projekt RED o długości gry

W najnowszej rozmowie w podcaście Friends Per Second od Skill Up, padło pytanie o rozmiar mapy Wiedźmina 4. Dziennikarze dopytywali się, czy nowa przygoda Ciri będzie tak duża, jak finał opowieści Geralta z Rivii, zapewniając zabawę na około 60 godzin, czy też możemy liczyć na jeszcze większą produkcję. Sebastian Kalemba zabrał w tej sprawie głos i przyznał, że ustalenie czasu potrzebnego na ukończenie gry nie jest jeszcze możliwe. Zresztą nauczeni przykładami dodatków do Wiedźmina 3, wolą unikać definiowania, jak długa będzie ich gra.