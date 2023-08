Jagged Alliance 3 po sukcesie na PC trafi także na konsole PlayStation i Xbox

Opublikowany przez THQ Nordic zwiastun informuje, że Jagged Alliance 3 zadebiutuje „wkrótce” na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Niestety wydawca nie ujawnił dokładnej daty premiery konsolowej wersji produkcji studia Haemimont Games. Wspomniany trailer nie pokazuje też, jak gra będzie prezentować się na sprzętach Sony i Microsoftu. Posiadaczom wymienionych platform, którzy są zainteresowani najnowszą odsłoną serii Jagged Alliance, nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na kolejne informacje.

Od premiery Jagged Alliance 3 minął już ponad miesiąc. Jakiś czas temu THQ Nordic pochwaliło się sukcesem produkcji studia Haemimont Games , a na Steam udostępniono wersję demonstracyjną gry. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem, ponieważ najnowsza odsłona serii Jagged Alliance zmierza na kolejne platformy. Wydawca zapowiedział bowiem wczoraj konsolową wersję Jagged Alliance 3.

Na koniec przypomnijmy, że Jagged Alliance 3 dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Jagged Alliance 3 – z szacunkiem dla tradycji.