J.K. Rowling z „przyjemnością” trafi do więzienia za swoje poglądy dotyczące osób transpłciowych

W dzienniku Mail on Sunday opublikowani artykuł, w którym przedstawiono nową ustawę brytyjskiego parlamentu, która ma karać wszelkie ataki na tożsamość płciową. Krytycy takiego rozwiązania dostrzegli, że może to skutkować karami więzienia dla tych obywateli, którzy odmawiają używania zaimków preferowanych przez osoby transpłciowe. Do sprawy odniosła się J.K. Rowling, która znana jest ze swoich radykalnych poglądów dotyczących płci. Pisarka przyznała, że z „radością” poszłaby do więzienia, gdyby wprowadzono takie prawo.