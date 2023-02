It Takes Two sprzedażowym hitem. Twórcy chwalą się fenomenalnym wynikiem gry

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na początku listopada It Takes Two zadebiutowało na konsoli Nintendo Switch. Tymczasem deweloperzy ze studia Hazelight podzielili się w tym tygodniu wiadomością, która z pewnością ucieszy wszystkich miłośników wspomnianej produkcji. Twórcy pochwalili się bowiem nowymi wynikami sprzedaży gry, które – trzeba przyznać – są naprawdę imponujące.

Sprzedaż It Takes Two przekroczyła 10 milionów egzemplarzy

Zgodnie z informacjami przekazanymi za pośrednictwem portalu Twitter, od momentu premiery – która miała miejsce pod koniec marca 2021 roku – sprzedaż It Takes Two przekroczyła 10 milionów egzemplarzy. Warto wspomnieć, że w lipcu ubiegłego roku informowano o sprzedaży na poziomie 7 mln kopii. W ostatnich miesiącach produkcja Hazelight znalazła więc sporo nowych odbiorców.



Twórcy są również przekonani, że ich produkcja dotarła do znacznie szerszego grona graczy. It Takes Two dostępne jest bowiem w abonamentach EA Play, Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. Niewykluczone więc, że wielu użytkowników zapoznało się z najnowszą produkcją studia Hazelight za pośrednictwem jednej z wymienionych usług.



Na koniec przypomnijmy, że It Takes Two dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy do lektury: It Takes Two - recenzja nowej gry twórców A Way Out.

