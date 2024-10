Iron Man był wzorowany na Elonie Musku? Oto co Robert Downey Jr. myśli o słynnym biznesmenie

Robert Downey Jr. i Elon Musk krótko pojawili się razem na ekranie w filmie Iron Man 2 z 2010 roku, gdzie bohater Downeya, Tony Stark, spotyka Muska podczas wyścigu Grand Prix Monako. Scenarzysta filmu, Mark Fergus, ujawnił kiedyś, że postać Starka częściowo wzorowana była właśnie na Musku – głównie przez swoje technologiczne osiągnięcia i pewność siebie. Downey, pytany ostatnio o opinię na temat "cosplayowania Tony'ego Starka" przez Muska, przyznał w podcaście On with Kara Swisher , że docenia jego osiągnięcia, ale ma też pewne zastrzeżenia.

Elon Musk, kontrowersyjny milioner, biznesmen, właściciel SpaceX i Tesli, ale też platformy X, nie ma dobrego PR-u. Wszystko przez poparcie, jakie udziela Donaldowi Trumpowi. Jak łatwo się domyślić, Hollywood niespecjalnie wspiera te działania, co widać w postawie celebrytów.

Spotkałem go tylko kilka razy. Jako prawie 60-letni biały Amerykanin w trakcie rekonwalescencji, chciałbym, żeby trochę bardziej kontrolował swoje zachowanie, ale to nie moja sprawa

Aktor dodał też, że idea „wszystko w porządku, bo musimy dostać się na Marsa” (leżąca u podstaw SpaceX) do niego nie przemawia, chociaż Musk wciąż jest dla niego postacią wartościową. To wskazuje wyraźnie ambiwalentne podejście Downeya w stosunku do Muska, które dzieli z wieloma głosami Hollywood. Ostatnio krytycznie o milionerze wypowiedział się także Michaela Keatona, który nie pochwala wpływu Muska na opinię publiczną.

Musk jest obecnie dyrektorem generalnym Tesli, założycielem SpaceX i właścicielem platformy X, co czyni go jedną z najbardziej kontrowersyjnych, ale też wpływowych postaci świata biznesu. Jego charyzmatyczna osobowość, która zainspirowała postać Starka, była opisywana jako połączenie geniuszu Steve’a Jobsa z ekscentryzmem Donalda Trumpa. Żeby związków Downeya Jr. i Muska stało się zadość, warto dodać, że planowany jest film biograficzny o tym drugim, nad którym pracuje studio A24 i reżyser Darren Aronofsky. Dobrze przypuszczacie – Downey Jr. jest typowany do roli głównej.