Intrygujący horror przeniesie nas na platformę wiertniczą. Still Wakes The Deep na premierowym zwiastunie

Podczas wczorajszego PC Gaming Show 2024 mieliśmy okazję rzucić okiem między innymi na zwiastun z fragmentami rozgrywki z gry Killing Floor 3. Wydarzenie przyniosło również informacje o możliwości przetestowania w ramach wersji demonstracyjnej gry Flintlock: The Siege of Dawn. Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden, intrygujący tytuł, który otrzymał właśnie premierowy zwiastun – Still Wakes The Deep.

Still Wakes The Deep na premierowym zwiastunie podczas PC Gaming Show 2024,

Tegoroczne PC Gaming Show przyniosło między innymi premierowy zwiastun intrygującego horroru studia The Chinese Room. Materiał prezentuje ponurą platformę wiertniczą, która pełna jest niebezpieczeństw czyhających na głównego bohatera. Jak czytamy w opisie gry na platformie Steam, „wszystkie linie komunikacyjne zostały przerwane” i „wszystkie wyjścia są nieczynnie”. Graczom nie pozostaje zatem nic innego, jak stawić czoła zagrożeniu.