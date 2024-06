Flintlock: The Siege of Dawn do sprawdzenia za darmo. Zobaczcie nowy zwiastun

W trakcie Steam Next Fest gracze PC będą mieli okazję przetestować nowe action-RPG od twórców Ashen.

W trakcie Xbox Games Showcase 2024 ujawniono dokładną datę premiery Flintlock: The Siege of Dawn. Nowe action-RPG twórców Ashen pojawiło się jednak również na PC Gaming Show 2024. Na wspomnianym wydarzeniu zaprezentowano kolejny zwiastun, za którego sprawą studio A44 Games zaprosiło graczy PC do przetestowania swojej produkcji.

Flintlock: The Siege of Dawn na zwiastunie z PC Gaming Show 2024

Zgodnie z przekazanymi informacjami już jutro – 10 czerwca 2024 roku – o 19:00 czasu polskiego gracze PC otrzymają możliwość zapoznania się z wersją demonstracyjną Flintlock: The Siege of Dawn. Demo nadchodzącej produkcji A44 Games zostanie udostępnione w ramach kolejnej edycji Steam Next Fest, która odbędzie się w dniach 10-17 czerwca 2024 roku.