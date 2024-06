Iniemamocni doczekają się trzeciej części? Pixar po fali zwolnień musi stanąć na nogi

Po masakrującej branżę filmową fali zwolnień, wygląda na to, że sytuacja zaczyna się powoli normować i wytwórnie próbują budować coś na gruzach. Disney planuje przywrócić Pixara do działania.

Disney najwyraźniej znalazł pomysł, żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. W związku z panującą obecnie powszechną modą na wskrzeszanie starych marek i dawania im kolejnych filmów w postaci sequeli i prequeli, urodził się pomysł, żeby sięgnąć do bogatego portfolio Pixara.

Pixar pracuje nad kontynuacją Iniemamocni

Wybór padł podobno na bardzo lubiany film Iniemamocni, który ma szansę powrócić na ekrany z trzecią odsłoną. Widowisko ma dać Pixarowi okazję do odzyskania wiodącej pozycji wśród producentów animowanych filmów fabularnych, a co za tym idzie przyciągnąć ludzi do kin i dużo zarobić.