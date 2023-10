Atari wypuszcza nową grę na kartridżu do swojej 46-letniej konsoli

Atari właśnie uruchomiło przedsprzedaż kartridża do niezwykle popularnej niegdyś konsoli. Atari 2600 święciła triumfy w latach 80. poprzedniego wieku i do dzisiaj uznawana jest za najlepszy produkt tej firmy. Mimo tego nikt chyba nie spodziewał się fizycznego wydania po tylu latach. Gra, o której mowa, nazywa się Save Mary i została faktycznie opracowana w złotych latach konsoli, ale nie doczekała się wtedy prmiery.

Premiera gry na Atari 2600 po 46. latach

Prace nad Save Mary trwały całe dwa lata, co stanowi całe życie w przypadku generacji gier poprzedzającej NES. Normalny czas na wyprodukowanie gry wynosił wówczas od sześciu do dziewięciu miesięcy, a w przypadku niektórych znanych tytułów zajmowało to zaledwie pięć lub sześć tygodni. Save Mary zostało opracowane przez weterana Atari, Toda Frye'a, autora Pac-Mana na 2600 i serii Swordquest.