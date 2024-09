Indiana Jones i Wielki Krąg na nowym materiale. Walka wręcz z pierwszoosobowej perspektywy i nie tylko

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Indiana Jones i Wielki Krąg ma być „naprawdę dużą grą” . Tytuł ma stanowić również „duchowego spadkobiercę” Fate of Atlantis , jednak z naciskiem na przygodowy charakter rozgrywki. Podczas Tokyo Game Show zaprezentowano natomiast nowy materiał, który pozwala rzucić okiem na kilka nowych ujęć z gry.

Warto przypomnieć, że Indiana Jones i Wielki Krąg ma stanowić „prawdziwą grę przygodową”, która skierowana będzie do „szerszej publiczności” . Bohater ma stawiać przede wszystkim na spryt, a nie strzelaniny i walkę. Twórcy zapewniali również, że gra zapewni mnóstwo zawartości opcjonalnej.

Indiana Jones and the Great Circle zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S 9 grudnia 2024 roku. Na konsolach PlayStation 5 tytuł ma natomiast ukazać się wiosną 2025 roku. Warto również pamiętać, że gra MachineGames trafi w dniu premiery do biblioteki usług Xbox Game Pass i PC Game Pass.