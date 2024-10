Indiana Jones i Wielki Krąg na długich gameplayach. Są już pierwsze opinie o grze

W sieci znajdziemy już opinie osób, które miały okazję wziąć udział w przedpremierowym pokazie Indiana Jones i Wielki Krąg. Według VG247 mamy do czynienia z grą adventure-action, a nie action-adventure, bowiem tytuł stawia mocniej na przygodowe aspekty rozgrywki i poszukiwanie wskazówek w drodze do rozwiązywania zagadek.

W połowie października dowiedzieliśmy się, że Microsoft szykował przedpremierowe pokazy gry Indiana Jones i Wielki Krąg . Swoimi wrażeniami podzielili się już pierwsi dziennikarze, a dodatkowo do sieci trafiły materiały prezentujące fragmenty z rozgrywki. Wiele wskazuje na to, że zapowiada się wielka przygoda dla graczy.

Serwis PCGamer zwraca natomiast uwagę na skradankowe elementy gry – eliminacja przeciwników w taki sposób wymaga improwizowanej broni, którą znajdziemy w otoczeniu. Tą może być na przykład butelka wina, łopata czy garnek. Podobne wrażenia ma dziennikarz VGC, który ocenił: „jest to nie tylko skandalicznie dobra zabawa i odrobina slapstickowego humoru, ale jest to gra, która jest najbliżej odtworzenia tych momentów z filmów akcji, w których bohater chwyta się wszystkiego, co może, aby wyeliminować złoczyńcę w trudnej sytuacji”. Pozytywnie oceniono również satysfakcjonujący system walki wręcz.