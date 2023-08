Co warto wiedzieć o wrogach w Immortals of Aveum? Najważniejsze informacje

Jeżeli należycie do graczy, którzy zakupili grę Immortals of Aveum – albo planują to zrobić – i chcecie dowiedzieć się nieco więcej na jej temat przed rozpoczęciem przygody, mamy dla Was dobrą wiadomość. W naszym serwisie znajdziecie specjalną stronę, którą w całości poświęciliśmy produkcji Ascendant Studios. Dzisiaj chcielibyśmy Wam przypomnieć, że znajdziecie tam – oprócz sekcji o świecie, czyli tytułowym Aveum, postaciach oraz magii – sekcję z informacjami o wrogach.

Immortals of Aveum – najważniejsze informacje o wrogach na Gram.pl