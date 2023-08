Co warto wiedzieć o świecie gry Immortals of Aveum? Najważniejsze informacje

Na naszej specjalnej stronie poświęconej grze Immortals of Aveum możecie znaleźć wszystkie najważniejsze informacje na temat jej świata.

Wczoraj odbyła się premiera gry Immortals of Aveum, czyli nietypowej strzelanki z magią. Jak jednak już Was informowaliśmy w osobnej wiadomości, oprócz – oczywiście – recenzji produkcji na Gram.pl znajdziecie także specjalną stronę w całości poświęconą grze.

Immortals of Aveum – najważniejsze informacje o świecie gry na Gram.pl

To właśnie tam możecie podejrzeć najważniejsze informacje na jej temat. Dziś chcemy Wam przypomnieć, że wśród tych informacji zamieściliśmy m.in. najważniejsze infomacje o świecie Immortals of Aveum, czyli tytułowej krainy, którą ukształtował trwający przez tysiąclecia wielki konflikt zwany Wszechwojną. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia wspomnianej strony, aby zapoznać się z tym fantastycznym światem.