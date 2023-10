Ile powstawało wyśmiewane Skull Island: Rise of Kong?

To mocny kandydat do tytułu najgorszej gry tego roku.

O Skull Island: Rise of Kong jest głośno, ale na pewno nie w kontekście udanej premiery. Gracze wyśmiewają grę stworzoną przez studio IguanaBee, tym samym oskarżając twórców o oszustwo. Do interesujących informacji dotarła natomiast redakcja The Verge.

Skull Island: Rise of Kong skokiem na kasę?

Jak możemy przeczytać w przygotowanym przez nich artykule, proces produkcyjny Skull Island: Rise of Kong był zaplanowany wyłącznie na rok. Redakcji udało się porozmawiać z twórcami, którzy przyznali, że taki okres już od początku był wyznaczony przez wydawcę – GameMill. Prace nad grą ruszyły w czerwcu 2022 roku, a ich koniec zaplanowano na 2 czerwca 2023.



Były pracownik IguanaBee oświadczył, że to powszechna praktyka przy współpracy z GameMill. Wydawca ten ma w zwyczaju zawieranie umów ze studiami developerskimi w celu stworzenia gier opartych na znanych markach w krótkim czasie, aby szybko wypuścić je na rynek. IguanaBee potrzebowało takiej współpracy, by mieć środki na utrzymanie studia przy życiu, co pozwoliło pracować ekipie nad projektami, które faktycznie chcieli tworzyć.