Zaskakujące powiązanie Fallouta 4 z pierwszą częścią. Twórca ujawnił ciekawostkę, która zdenerwowała graczy

Pagliarulo szybko odniósł się do tych kontrowersji w kolejnej serii postów. Przyznał, że nie każda ujawniona przez niego informacja należy do oficjalnego kanonu gry. Scenarzysta podkreślił, że Nate nie jest zbrodniarzem wojennym. Dodał, że podczas prac rozmawiali o tym, że tą postacią z intra Fallouta mógł być Nate, który przeszedł piekło jako żołnierz, a każdy kolejny dzień jest dla niego horrorem.

Scenarzysta potwierdził, że miał być to tylko ukłon w stronę oryginalnego Fallouta i sposób na opowiedzenie historii tej postaci. Nie zdecydowali się jednak udostępnić jej graczom, ponieważ twórcy nigdy nie chcieli sugerować, kim jest bohater gry.

Uff. Chciałem podzielić się tym, co uważałem za fajny ciekawostkę dotyczącą Fallouta, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo może to powodować podziały. Powinienem mieć tego świadomość. Robię czasami głupie rzeczy, kiedy się ekscytuję… a ekscytuję się bardzo. Nie każda informacja o Falloucie, którą udostępniam, jest automatycznie kanoniczna. Nate NIE jest zbrodniarzem wojennym!

Kiedy budujesz świat i postać, masz DUŻO głównego kanonu do wykorzystania. Zawsze sortujesz pomysły. Na początku rozmawialiśmy o tym, że w tym intrze jest to Nate. Jako żołnierz przeżył piekło. Każdy dzień był kolejnym nieznanym horrorem. To był jeden z nich.

Tak więc, wewnętrznie, był to fajny ukłon w stronę oryginalnego Fallout i sposób na ujęcie tej postaci w ramach osi czasu. Nie udostępniono tego graczowi, ponieważ nigdy nie chcieliśmy sugerować, kim jest Nate. Gracze sami kreują żołnierską przeszłość Nate’a. To jest kanon.