Baldur’s Gate 4 powstanie. Hasbro już szuka studia, które zajmie się produkcją

Eugene Evans – starszy wiceprezes ds. strategii cyfrowej i licencjonowania w Wizards of the Coast, czyli firmie macierzystej Hasbro – zapewnia, że firmie zależy na znalezieniu odpowiednio partnera . W rozmowie z serwisem PC Gamer dał jasno do zrozumienia, że seria Baldur’s Gate doczeka się kolejnej odsłony. Fani powinni jednak uzbroić się w cierpliwość.

Jakiś czas temu Larian Studios poinformowało, że nie stworzy kontynuacji Baldur’s Gate 3 . Nie oznacza to jednak, że kolejna odsłona serii w ogóle nie powstanie. Właściciel marki Dungeons & Dragons po ubiegłorocznym sukcesie „trójki” na pewno będzie chciał kuć żelazo, póki gorące. Dlatego też – jak się okazuje – firma Hasbro szuka już studia, które zajmie się produkcją Baldur’s Gate 4.

Rozmawiamy teraz z wieloma partnerami, a także otrzymujemy wiele zapytań od partnerów, którzy mogą podejąć wyzwanie, jakim jest przyszłość serii Baldur's Gate. Mamy więc nadzieję, że nie minie kolejnych 25 lat, jak miało to miejsce w przypadku Baldur's Gate 2 i 3, zanim odpowiemy na to pytanie. Nie będziemy się jednak spieszyć i znajdziemy odpowiedniego partnera, odpowiednie podejście i odpowiedni produkt, który mógłby reprezentować przyszłość Baldur's Gate – informuje Evans.

Przedstawiciel Wizards of the Coast podkreślił również, że firma pochodzi „bardzo poważnie” do wszystkich decyzji związanych ze swoim portfolio. Pozostaje mieć nadzieję, że właściciel marki Dungeons & Dragons dokona właściwego wyboru. Trzeba jednak przyznać, że Larian Studios wysoko zawiesiło poprzeczkę, a studio, które będzie odpowiedzialne za Baldur’s Gate 4, zmierzy się nie z nie lada wyzwaniem.

Na koniec przypomnijmy, że Baldur’s Gate 3 dostępne jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Baldur’s Gate 3 – Z godnością i humorem.