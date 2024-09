Będzie mniej seriali z Gwiezdnych wojen. Lucasfilm zrozumiał swój błąd?

Warto przypomnieć, że Akolita to jeden z dwóch tegorocznych aktorskich seriali z Gwiezdnych wojen. Drugim jest skierowany do młodszej widowni Star Wars: Skeleton Crew, który zadebiutuje już 3 grudnia. Serial niedawno doczekał się pierwszego zwiastuna.

Lucasfilm pracuje obecnie jedynie nad trzema ujawnionymi aktorskimi serialami z Gwiezdnych wojen, a wszystkie z nich są kolejnymi sezonami znanych już seriali. W przygotowaniu jest czwarty sezon The Mandalorian, drugi sezon Ahsoki oraz drugi sezon Andora. Ostatni z seriali powróci w 2025 roku i z powyższych doniesień wynika, że będzie to jedyny aktorski serial z Gwiezdnych wojen w przyszłym roku. Za dwa lata powinniśmy doczekać się premiery drugiego sezonu Ahsoki, zaś za trzy czwartego sezonu The Mandalorian, który wcześniej powróci w kinowym filmie The Mandalorian & Grogu w 2026 roku.

Studio ma więc trzy lata na opracowanie dalszych planów dotyczących serialowej przyszłości Gwiezdnych wojen. To wystarczająco dużo czasu, aby opracować i przygotować ekscytujące projekty z różnych epok Star Wars, które zadowolą nie tylko największych fanów uniwersum, ale również pozostałych widzów.